El IDAAN reporta planta potabilizadora de Penonomé fuera de operaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó en su cuenta de X que la planta potabilizadora de Penonomé, en Coclé, se mantiene fuera de operaciones debido a la alta turbiedad registrada en el río Zaratí.

La situación provoca baja presión o falta de suministro de agua potable en el corregimiento de Penonomé y sectores aledaños como IV Centenario, Villas de Llano Marín, Paseo del Río y Vista Hermosa.

El IDAAN dará seguimiento a las condiciones del río para determinar cuándo podrá retomarse la operación de la planta.