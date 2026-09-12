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El IDAAN reporta planta potabilizadora de Penonomé fuera de operaciones

El IDAAN reporta planta potabilizadora de Penonomé fuera de operaciones
Redacción Web
12 de septiembre de 2026

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó en su cuenta de X que la planta potabilizadora de Penonomé, en Coclé, se mantiene fuera de operaciones debido a la alta turbiedad registrada en el río Zaratí.

La situación provoca baja presión o falta de suministro de agua potable en el corregimiento de Penonomé y sectores aledaños como IV Centenario, Villas de Llano Marín, Paseo del Río y Vista Hermosa.

El IDAAN dará seguimiento a las condiciones del río para determinar cuándo podrá retomarse la operación de la planta.

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no hay agua potable
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Ciudad de Panamá
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