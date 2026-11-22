El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el operativo Panamá Sin Fugas registra 113 intervenciones durante sus dos primeros días de ejecución en Panamá Centro, con trabajos en los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Parque Lefevre.

El director ejecutivo de la entidad, Antonio Tercero González, explicó que las reparaciones buscan recuperar agua en la red de distribución y mejorar la presión del suministro, para que llegue a las comunidades ubicadas en puntos altos y alejados.

La institución detalló que este sábado participaron 40 colaboradores distribuidos en seis cuadrillas. Entre los trabajos realizados estuvieron el reemplazo de una válvula de ocho pulgadas en Nuevo Reparto Panamá, en Parque Lefevre, y la reparación de tuberías en la urbanización Los Sauces n.º 1 y la calle 8.ª de Pueblo Nuevo, así como en la calle 13 de Villa Rica, en Río Abajo.

Sobre las tuberías de asbesto cemento, Tercero González señaló que el IDAAN trabaja en un plan plurianual para reemplazar más de 808 kilómetros de estas líneas identificadas en el país.

Asimismo, informó que la institución inició los trabajos y la adquisición de materiales para atender una fuga reportada en Punta Pacífica, donde las inspecciones permitieron identificar siete fugas en total.

El operativo, que corresponde a la decimoséptima jornada de Panamá Sin Fugas, se reactivó tras el sismo del 9 de octubre y sus réplicas. La entidad indicó que los trabajos continuarán hasta este domingo 22 de noviembre, con una cobertura prevista de más de 25 comunidades de Panamá Centro.