El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses

Los meses de junio y julio registrarían lluvias por debajo de los valores normales, siendo julio el mes con mayores déficits de precipitación, según los pronósticos mensuales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)

El Fenómeno de El Niño suele producirse cada 2 a 7 años, según la Organización Meteorológica Mundial.

Las probabilidades de que este episodio se mantenga, al menos hasta noviembre, rondan o superan el 90%.

Se espera reducción de temperaturas

ml | “Estos meses que vienen no son, climatológicamente, los de mayores temperaturas. Las temperaturas más altas suelen ocurrir en abril. Tuvimos un mayo más cálido, pero con la llegada de la temporada lluviosa, las temperaturas tienden a disminuir entre 0.5 y 1 grado en comparación con los meses anteriores. Se espera que mejore un poco esa sensación térmica”, explicó Berta Olmedo, subdirectora del IMHPA. En Panamá, la temporada lluviosa, también conocida como invierno, abarca generalmente desde mediados de abril a diciembre, indicó la experta.

Temporada de huracanes

ml | La subdirectora Berta Olmedo recordó que la temporada de huracanes en el Pacífico inició el 15 de mayo, y en el Atlántico y Caribe el 1 de junio, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Explicó que, bajo condiciones del fenómeno de El Niño, el Pacífico puede presentar mayor actividad ciclónica, aunque estos sistemas rara vez afectan directamente a Panamá. En el Atlántico se espera una temporada por debajo de lo normal. Sin embargo, advirtió que lluvias asociadas a bandas externas pueden provocar inundaciones y deslizamientos, por lo que llamó a mantener medidas de prevención.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?