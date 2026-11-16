El drama de los reclutados en la guerra en Rusia

Atrapados entre falsas promesas de empleo y la cruda realidad de un conflicto ajeno, latinoamericanos (entre ellos panameños) se han convertido en las nuevas víctimas invisibles de una guerra brutal. Hoy, el colectivo de voluntarios Camino a Casa rompe el silencio para desnudar esta tragedia y arrebatar de las garras de la muerte a quienes cayeron en la trampa.

El proyecto, que opera de forma 100% voluntaria y mantiene la reserva sobre la identidad de sus integrantes por seguridad, trabaja en tres frentes: ayudar a salir con vida a quienes están en el frente, facilitar el contacto con embajadas para quienes se encuentran lejos de las hostilidades o en hospitales, y asistir a las familias en la reconstrucción de los hechos y gestiones institucionales. Hasta la fecha, el colectivo ha logrado rescatar a más de diez latinoamericanos del ejército ruso.

Advierten sobre la extrema rapidez con la que operan estas redes: en uno de los casos documentados, transcurrieron apenas cinco días entre la salida del país y la firma del contrato militar en territorio ruso.

Perfil y magnitud de los casos en Panamá

Hasta el momento, Camino a Casa tiene documentados cuatro casos de ciudadanos panameños, a los que se suman dos ciudadanos colombianos con vínculos directos con Panamá (uno residía en el país y obtuvo allí su pasaporte, mientras que el otro transitó por territorio panameño rumbo a Rusia).

Dada la reducida muestra, el colectivo prefiere no generalizar un perfil único, aunque confirman que uno de los panameños tiene 26 años. Respecto a las redes de reclutamiento locales, la organización señala: “No hemos identificado las redes que operan en Panamá. En uno solo de nuestros casos panameños la familia menciona intermediarios, y lo hace de oídas; por eso no publicamos esos alias”.

A nivel regional, la organización ha documentado un patrón similar con 29 casos en Perú, caracterizados por pasaportes emitidos días antes del viaje, rutas por terceros países y reclutadores conocidos únicamente por apodos. Sin embargo, recalcan que la particularidad de Panamá radica en su rol dual como país de origen, punto de tránsito y zona de expedición de documentos para ciudadanos extranjeros.

Uno de los aspectos más críticos expuestos por el colectivo es la presunta desconexión institucional que enfrentan los familiares, ya sea con embajadas o cancillerías.

Revelan que, ante la negativa de cooperación por parte de las autoridades rusas, los parientes dependen de canales informales: “TikTok y Telegram, enlaces que las familias se pasan entre sí, videos de prisioneros difundidos por canales de terceros, mensajes de otros soldados de la misma unidad y, en un caso, un número telefónico ruso que respondió una sola vez y dejó de contestar”.

Ante la falta de respuestas, la desesperación ha llevado a situaciones extremas, como el caso de una hermana que debió imprimir sus propios afiches de búsqueda para difundirlos por cuenta propia.

Estado de las pruebas y testimonios

Desde el punto de vista probatorio, el colectivo aclara que para los cuatro panameños no disponen de contratos físicos, pasaportes, boletos de avión o capturas de pantalla de conversaciones con reclutadores. El sustento documental se compone de testimonios de familiares, fotografías vistiendo el uniforme militar y, en un caso específico, el número de unidad y compañía. Documentación oficial rusa directa solo ha podido verificarse en uno de los expedientes regionales (el caso del ciudadano colombiano). Para respaldar estas denuncias ante la opinión pública y las autoridades, tres familias han autorizado expresamente el traslado de su contacto y se encuentran dispuestas a ofrecer su testimonio directo, cuyos datos se mantienen resguardados en los anexos de la organización.

Más información en su perfil de Instagram: @caminoacasa_2026