El Cuerpo de Paz: Más de 40 años en Panamá

El Cuerpo de Paz, agencia de cooperación del gobierno de los Estados Unidos, mantiene una presencia histórica en Panamá desde 1963, con una pausa entre 1971 y 1991. Desde su retorno, la organización ha ofrecido apoyo continuo al país, acumulando más de 3,000 voluntarios que han realizado aportes significativos en diferentes sectores.

Según fuentes oficiales, los voluntarios viven en comunidades rurales e indígenas, donde brindan “una oportunidad única para que la juventud panameña aprenda y practique su inglés de manera regular con hablantes nativos”, lo que contribuye a “los resultados educativos de Panamá y a los indicadores de empleabilidad futura”.

Se detalló que la mayoría colabora directamente en la enseñanza del idioma en centros educativos o clubes locales. La organización destacó que, este trabajo “ayuda a fortalecer las capacidades locales y fomenta conexiones interculturales”. De cara al 2026, el Cuerpo de Paz se prepara para celebrar los 65 años de su creación, en el marco del 250 aniversario de los Estados Unidos de América.