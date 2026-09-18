El Concurso Nacional de Oratoria selecciona a sus 15 finalistas para la gran gala de noviembre

El Concurso Nacional de Oratoria culminó su etapa de Preselección Nacional con la escogencia de 15 estudiantes que disputarán la gran final, programada para el domingo 22 de noviembre a las 6:00 p.m. La gala decisiva será transmitida en directo por cadena nacional de televisión, radio y plataformas digitales.

La jornada se desarrolló en el Teatro Ascanio Arosemena con la participación de 61 alumnos procedentes de las 16 regiones escolares del país. Los concursantes fueron evaluados en desempeño espontáneo e improvisación bajo nueve criterios establecidos por el jurado calificador; tras el cómputo de los puntajes, avanzaron las 15 calificaciones más altas.

Los finalistas deberán disertar sobre el tema “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, propuesta presentada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Como parte de su preparación, los clasificados ingresarán a la Academia Nacional de Oratoria, donde durante más de 30 días recibirán capacitación intensiva en desarrollo de contenidos, lenguaje gramatical y proyección escénica, además de participar en talleres y charlas magistrales.

Entre los representantes clasificados figuran Christian Loo (Instituto Sun Yat-Sen), Antonella Barría (El Colegio de Panamá), Carlos Díaz (Colegio Adventista Bilingüe de David), Daniel González (Instituto Urracá), Guadalupe Avilés (Centro Educativo Guillermo Endara Galimany), Rolando Naranjo (Colegio San Vicente de Paúl), Stefano Costanzo (Thomas Jefferson School), Camila Ruíz (Colegio Italiano Enrico Fermi), Abdiel Morales (Changuinola American Academy), Ángel Luzcando (Colegio Evangélico Eben Ezer), Dulce Velásquez (Colegio San José), Kelith Morán (Centro Educativo Río Chiriquí), Nilo Murillo (Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo), Miguel Sánchez (Academia Jacarandá) y César Soto (Instituto de Marina Mercante de Coclé). Cabe destacar que el certamen es un proyecto de responsabilidad social ejecutado por +Móvil y administrado por la Fundación Más Móvil, en coorganización con el Ministerio de Educación (Meduca).