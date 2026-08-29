El Centro de Salud de Escobal es blanco de vandalismo y agresiones contra funcionarios

Piedras contra las instalaciones, vidrios rotos, golpes en las puertas y agresiones contra funcionarios forman parte de los hechos registrados en el Centro de Salud de Escobal, en el sector del Lago Gatún, provincia de Colón.

El Ministerio de Salud (Minsa) denunció la situación mientras intenta determinar qué está provocando los ataques.

El director regional de la entidad en Colón, Abraham Alvarado, señaló que hasta el momento se desconoce con precisión el motivo de estas acciones. “Se han registrado diversos hechos de vandalismo, como el lanzamiento de piedras contra el centro de salud, rotura de vidrios y golpes en las puertas”, explicó.

Se detalló que también se han generado situaciones de riesgo para los funcionarios y pacientes que acuden al centro para recibir atención.

El director regional confirmó que las agresiones han alcanzado directamente a trabajadores del centro de salud, por lo que la situación ya fue comunicada a las autoridades superiores del Ministerio de Salud para coordinar las medidas correspondientes y reforzar la seguridad de funcionarios y usuarios.

Mientras persiste esta situación, el Minsa también avanza en la puesta en funcionamiento del Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, instalación que está llamada a ampliar la capacidad de atención en el área.

Sin embargo, esta nueva instalación tampoco ha quedado al margen de los actos vandálicos. El Policentro Dr. Juan Antonio Núñez sufrió daños en el sistema eléctrico y las bombas de agua, afectaciones que comprometen componentes necesarios para su funcionamiento.