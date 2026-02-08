El canciller Martínez - Acha impulsa cooperación cultural durante encuentro en Qatar

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller, Javier Martínez-Acha, sostuvo una reunión con Hamad Al Kuwairi, viceprimer ministro del Estado de Qatar y presidente de la Biblioteca Nacional de Qatar, un complejo cultural y de investigación de referencia a nivel internacional.

En el encuentro, el canciller Martínez-Acha Vásquez estuvo acompañado por la ministra de Educación, Lucy Molinar; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, quienes participaron en el diálogo orientado a fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.

Durante la reunión, el canciller destacó que “la Biblioteca Nacional de Qatar desempeña un papel fundamental en la difusión del conocimiento y en la documentación de la historia del Estado de Qatar y de la región del Golfo, así como en la preservación del patrimonio documental árabe e islámico”. En ese sentido, para Panamá esta institución representa un importante puente de conocimiento y cooperación cultural.

La Cancillería señaló que “este acercamiento se enmarca en la estrategia de diplomacia cultural que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la cual busca promover el intercambio de colecciones literarias, la colaboración en la digitalización de archivos históricos y el desarrollo de programas de intercambio de bibliotecarios, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la investigación”.

Asimismo, se resaltó que “la Biblioteca Nacional de Qatar constituye un pilar fundamental del acervo cultural del país, al utilizar el conocimiento y el patrimonio como puentes internacionales. En sus 45,000 metros cuadrados de extensión, sobresale la Biblioteca del Patrimonio, que conserva manuscritos antiguos de gran valor histórico”.