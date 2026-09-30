El Canal de Panamá expresa sus condolencias tras el deceso del capitán Efraín Otero

La Autoridad del Canal de Panamá informó este martes 30 de septiembre de 2026 sobre el fallecimiento de su colaborador Efraín Otero, capitán del remolcador Cerro Santiago, ocurrido mientras cumplía con sus labores en el sector Atlántico.

“El capitán Otero fue parte de la familia canalera y su partida enluta a todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, expresó la institución mediante un comunicado oficial.

La administración de la vía interoceánica extendió sus más sinceras condolencias, afecto y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de labores del capitán Otero, uniéndose al dolor que embarga a toda la organización.

“Que encuentren fortaleza y consuelo en el recuerdo de su vida, su compromiso y su legado. Paz a su alma”, concluyó el mensaje institucional.