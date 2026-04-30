El 17% de los panameños trabaja en la profesión que soñaba en su niñez

En el marco del Día del Trabajador (1 de mayo), el portal de empleo Konzerta presentó su estudio ¿Trabajas en lo que soñabas cuando eras niño?, una investigación que analiza la trayectoria de los profesionales panameños desde sus aspiraciones iniciales hasta su realidad actual. Los resultados ofrecen una radiografía sobre la flexibilidad del talento local: el 17% de las personas trabajadoras ejerce hoy la profesión que imaginó en su infancia.

Esta cifra posiciona a Panamá como el país con mayor dinamismo en el cambio de metas profesionales a nivel regional, seguido por Argentina (80%) y Chile (78%).

Más allá de la nostalgia por los sueños de la niñez, el estudio revela un dato clave sobre la evolución personal, aunque un 50% expresa sentirse frustrado, el 42% de los encuestados señala que no siente frustración por no ejercer su sueño original, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y han descubierto nuevas áreas de atracción profesional y un 8% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

Otro dato interesante es que el 84% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 16% prefiere mantener su situación actual.

Este fenómeno de adaptación se refleja también en la valoración de nuevas competencias. Independientemente de su vocación inicial, los trabajadores panameños han sabido identificar y potenciar habilidades clave para el éxito actual, destacando el trabajo en equipo (30%) y el dominio de la tecnología (27%) como sus principales fortalezas en el mercado moderno.

El análisis de Konzerta también pone sobre la mesa una realidad del sistema educativo y laboral: el 64% de los talentos optó por carreras distintas a sus anhelos de infancia. No obstante, existe una actitud de resiliencia frente al entorno económico, ya que un 43% de quienes no ejercen su formación original manifiesta gratitud por su estabilidad laboral actual, enfocándose en las oportunidades presentes.

”El estudio refleja una realidad desafiante en cuanto a la satisfacción laboral, donde la brecha entre las aspiraciones y el empleo actual es marcada”, explica Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.com.

El estudio permite observar cómo se ha transformado el interés vocacional:

Entre quienes se identifican como mujeres, el 25% soñaba en su niñez con convertirse en médica; el 13% con ser profesora; el 8% deseaba ser diseñadora; y el 7% aspiraba a ser modelo, arquitecta, vendedora o policía. Otras profesiones con las que soñaban son: Cajera con el 5%; e ingeniera, cantante o actriz el 3% respectivamente.

Entre quienes se identifican como hombres, el 18% soñaba con ser ingeniero; el 14% con convertirse en médico; y el 11% deseaba ser policía o futbolista. Otras profesiones que destacan son: profesor con el 8%, vendedor con el 6% y arquitecto con el 4%.

Entre las personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, el 20% soñaba con ejercer la medicina o ser futbolista; el 13% con ejercer algún tipo de ingeniería o ser cantante. Otras profesiones que destacan son: periodista, personal de bomberos, diseñar, trabajar en caja y en la actuación.

Este informe de Konzerta, en el que participaron más de 2,300 personas en la región, invita a reflexionar sobre cómo las empresas y los talentos pueden trabajar juntos para cerrar la brecha entre la formación académica y las oportunidades del mercado, buscando siempre un equilibrio entre la pasión y la productividad.