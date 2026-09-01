Nacionales

El curso forma parte de los compromisos continuos entre Estados Unidos y Panamá que están fortaleciendo la seguridad regional

Cortesía | Infante de marina de Estados Unidos.
Cortesía | Infante en operaciones en la jungla en Panamá.
Cortesía | Un helicóptero UH-60 Black Hawk de USArmy.
Redacción
01 de septiembre de 2026
El ejercicio fortaleció la capacidad colectiva de las fuerzas regionales para salvaguardar el Canal de Panamá
19
naciones participaron durante el ejercicio Panamá 2026
Tags:
Marines de EE.UU
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Comando Sur de EE. UU.
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ejercicio Panamax 2026
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Panamá
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