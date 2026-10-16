EE. UU. podría sumarse a la reconstrucción de escuelas y viviendas

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La embajada de Estados Unidos en Panamá informó que trabajan juntos con el país para llevar a los panameños tecnología de alerta temprana de terremotos que puede salvar vidas. Gracias a las gestiones del gobierno y el servicio geológico, la coordinación con Panamá y la colaboración con la empresa tecnológica estadounidense Google. De acuerdo con la entidad diplomática, las alertas de terremotos de Android se están ampliando a Panamá, brindando a las personas segundos valiosos para tomar medidas de protección antes de que comiencen los movimientos sísmicos.