EE. UU. moviliza helicópteros Chinook, rescatistas e insumos para apoyar a las zonas afectadas por sismo en Panamá

En respuesta a la emergencia provocada por el reciente sismo que sacudió al país, el Gobierno de Panamá, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), ha puesto en marcha un intenso despliegue logístico para el traslado de asistencia humanitaria y personal especializado hacia las zonas más perjudicadas.

Desde las instalaciones de Panamá Pacífico se coordinan operaciones de carga aérea que emplean helicópteros CH-47 Chinook, aeronaves de gran capacidad diseñadas para transportar altos volúmenes de insumos y equipos pesados.

Las labores de asistencia comenzaron desde la noche de este viernes 9 de septiembre con el envío por vía terrestre de camiones cargados con agua embotellada y víveres hacia la región de Azuero. Durante la mañana de este sábado, los esfuerzos se concentran en el embarque aéreo de carpas de refugio y suministros de emergencia para brindar cobijo inmediato a las familias y comunidades afectadas.

A estas acciones se suma la llegada al país de un equipo estadounidense de búsqueda y rescate urbano, integrado por 22 especialistas, incluidos ingenieros estructurales, quienes trabajarán junto a los equipos panameños de primera respuesta en las tareas de evaluación de daños y salvamento en áreas críticas e instalaciones hospitalarias.

La respuesta internacional ha contado con un rápido respaldo por parte del gobierno estadounidense, ratificando su compromiso de cooperación con la nación panameña.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó su solidaridad con el pueblo panameño manifestando: “Nuestras oraciones están con el pueblo panameño. Estados Unidos está con ustedes”.

El diplomático destacó que, por instrucciones del presidente Trump y a solicitud del Gobierno de Panamá, la Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria (DHR) del Departamento de Estado y el Comando Sur trabajan en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y las autoridades locales para preparar el transporte aéreo de suministros de emergencia hacia las comunidades y hospitales impactados.

Por su parte, el General Francis L. Donovan, Comandante del Comando Sur, informó en X: “Los Estados Unidos están con el pueblo de Panamá tras el terremoto de hoy. El Comando Sur de EE. UU. está monitoreando de cerca la situación en Panamá y está listo para movilizar fuerzas y recursos en apoyo de los esfuerzos de ayuda del gobierno de EE. UU. liderados por el Departamento de Estado”.

Asimismo, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció a través de la red social X para confirmar la movilización de asistencia tras la solicitud del gobierno panameño: “Estoy monitoreando de cerca los informes sobre el terremoto en el sur de Panamá. Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá. A solicitud del gobierno panameño, el Departamento de Estado está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia. Nuestra línea directa de asuntos consulares está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los estadounidenses afectados que necesiten apoyo”.

Información consular de emergencia

Asimismo, Rubio destacó que para los ciudadanos estadounidenses afectados por la situación que requieran asistencia consular, la línea directa se mantiene operativa 24/7 a través de los números: Desde el extranjero: +1-202-501-4444, desde EE. UU. y Canadá: +1-888-407-4747