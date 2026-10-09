Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea (UE) retiró a Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, conocida como lista negra, y trasladó al país al Anexo II, donde figuran jurisdicciones que mantienen compromisos pendientes o en proceso de seguimiento en materia tributaria. Así lo dio a conocer el presidente José Raúl Mulino.

La decisión se anunció este viernes durante una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE. El organismo europeo señaló que el cambio responde a avances en el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y cooperación fiscal.

“Esta actualización refleja una tendencia positiva en el cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal”, indicó el comité de la Unión Europea.

La salida de la lista negra podría contribuir a mejorar la percepción de Panamá entre inversionistas europeos y facilitar nuevas oportunidades de negocios. Sin embargo, el alcance de ese efecto dependerá de las decisiones de inversión y de las condiciones económicas y regulatorias del país.

El presidente José Raúl Mulino había colocado la exclusión de Panamá de este listado entre las prioridades de su administración, iniciada en julio de 2024. Desde entonces, el Gobierno impulsó gestiones diplomáticas para defender la posición del país ante las autoridades europeas.

Mulino atribuyó el resultado a un trabajo iniciado antes de asumir la Presidencia y continuado desde el Ejecutivo. “Esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”, manifestó.

El mandatario también destacó las gestiones realizadas ante representantes europeos y en foros internacionales para recuperar la confianza en el sistema fiscal panameño. “Para lograrlo debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional”, recalcó.

Tras el anuncio, Mulino sostuvo que la decisión permitirá ampliar las oportunidades económicas para el país. “Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos”, indicó.