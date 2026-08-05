EE.UU. apoyará al país con 59 mil laptops para docentes

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que el gobierno estadounidense respaldará a Panamá con la adquisición de 59,000 computadoras portátiles con tecnología estadounidense destinadas a docentes de todo el país, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema educativo.

El diplomático informó que “la iniciativa se desarrolla en alianza con Intel, Microsoft y el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca), esta inversión permitirá dotar a los educadores de herramientas tecnológicas seguras y confiables para mejorar los procesos de enseñanza”.

El diplomático agregó que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos busca impulsar oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en mercados internacionales, al tiempo que promueve el acceso de sus países aliados a tecnología de clase mundial”.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que esta iniciativa forma parte de la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica que también impulsa el Gobierno de Panamá para modernizar el sistema educativo y preparar al país para los desafíos de la economía digital.

La titular de Educación destacó que “hasta la fecha, 1,839 docentes ya han recibido sus computadoras portátiles, como parte del proceso de distribución de los equipos”.

Molinar subrayó además que “la entrega de las computadoras está acompañada de un programa de capacitación docente y que, mediante el programa Entre Pares, alrededor de 15,600 educadores ya han recibido formación para fortalecer sus competencias digitales y aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas en las aulas”.