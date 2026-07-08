$!Edgardo de la Torre asume la presidencia del Club Rotario de David para el período 2026-2027

El Club Rotario de David, en Chiriquí, juramentó a su nueva Junta Directiva para el período 2026-2027, la cual será liderada por Edgardo de la Torre.

Durante su discurso de toma de posesión, De la Torre aseguró que su administración impulsará nuevas iniciativas de servicio, al tiempo que promoverá el fortalecimiento de la membresía, el compañerismo y la colaboración con instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones civiles.

“Cada proyecto es más que una obra; es un legado de solidaridad y servicio”, expresó De la Torre al exhortar a los socios a mantener el compromiso con la comunidad.

La nueva gestión dará continuidad al apoyo de iniciativas clave como el aula interactiva de la Escuela República de Francia, las jornadas ambientales en el Parque Internacional La Amistad, el respaldo a la Casa Hogar Santa Catalina y la participación en los patronatos del Hospital José Domingo de Obaldía y de la Feria Internacional de David.

La Junta Directiva para este período quedó integrada por Edgardo de la Torre, presidente; Raúl Óscar López, vicepresidente; Estela Anguisola, secretaria; Mirna De Mulino, tesorera; Enrique Rodríguez, macero; Dora Esquivel, pasada presidenta inmediata; y Benjamín de Gracia, presidente electo para el período 2027-2028.

Por su parte, la presidenta saliente, Dora Esquivel, rindió cuentas sobre el período 2025-2026, destacando el programa RITE para la capacitación de docentes de inglés, el Banco de Donación de Sangre y la campaña global contra la poliomielitis.

Durante el evento también se juramentó a la directiva de Rotaract de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), que será presidida por Maybelin Vargas.