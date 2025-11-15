Duquesa de Edimburgo en visita oficial a Panamá

Sophie Helen Rhys-Jones, duquesa de Edimburgo, llegó el pasado viernes 14 de noviembre a Panamá, en una visita oficial al país que coincidió con la celebración del cumpleaños número 77 del rey Carlos III, del Reino Unido.

Anoche, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha ofreció una cena en su honor; antes tuvo un recibimiento protocolar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por parte del viceministro de Relaciones Exteriores panameño Carlos A. Hoyos, y el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston.Rhys-Jones, sostuvo encuentros con líderes comunitarios, con miembros de la sociedad civil y representantes de organizaciones respaldadas por el gobierno británico, informó la Cancillería de Panamá.

Además de reconocer la sólida colaboración entre el Reino Unido y Panamá en áreas prioritarias, incluyendo la acción climática, la promoción de la equidad de género y la lucha global contra la violencia sexual relacionada con conflictos.