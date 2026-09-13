Dos personas fallecieron tras naufragio en el río Coclé del Norte en Veraguas

Dos personas, entre ellas un menor de edad, fallecieron tras el naufragio de una embarcación en la desembocadura del río Coclé del Norte, en la provincia de Veraguas. El siniestro ocurrió debido al fuerte oleaje y a las condiciones climatológicas adversas que persisten en la zona, según confirmó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

A través de un comunicado, la entidad detalló que durante las labores de asistencia y rescate, coordinadas con familiares y miembros de la comunidad, se logró la ubicación y recuperación de los dos cuerpos. Tras el hallazgo, la institución inició las gestiones con las autoridades competentes para los trámites y diligencias correspondientes.

Ante esta lamentable eventualidad, el Senan reiteró un llamado urgente a los operadores de embarcaciones y a los pobladores de las comunidades costeras para que eviten los zarpes y extremen las medidas de prevención. Asimismo, recomendó suspender la navegación hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y disminuya el riesgo en el mar.