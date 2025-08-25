Donan mochilas de fumigación al centro de salud de Taboga

El Municipio de Taboga brindó este lunes, 25 de agosto, apoyo al Centro de Salud de la localidad mediante personal especializado que realizó fumigación y actividades de promoción de la salud.

Esta intervención forma parte de la investigación epidemiológica y busca atender los establecimientos con mayor incidencia de casos de dengue en la isla, así como el Cuartel del Servicio Aeronaval Nacional (SENAN), destacamento de Taboga.

Según informó el municipio, el trabajo se realizó con mochilas termo-nebulizadoras donadas por la ONG Cadenas, y forma parte de un plan de intervención que continuará durante toda la semana.

El objetivo principal es generar conciencia sobre la prevención del dengue, eliminar criaderos de mosquitos, especialmente en terrenos baldíos y reducir la población del mosquito adulto mediante fumigación.