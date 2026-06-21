Doce personas quedan detenidas por presunta falsificación de marcas en taller clandestino de Panamá Oeste

La Procuraduría General de la Nación informó que doce personas fueron detenidas provisionalmente por su presunta vinculación con un caso de violación a la propiedad industrial, tras el descubrimiento de un taller clandestino dedicado a la confección de camisetas con marcas falsificadas en una residencia ubicada en Panamá Oeste.

La medida fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que logró la imputación de los involucrados por la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial.

El operativo se realizó el pasado 19 de junio en el distrito de La Chorrera, donde se detectó una instalación clandestina utilizada para la fabricación de prendas de vestir que reproducían de manera ilegal marcas comerciales reconocidas, entre ellos suéter de la selección de Panamá.

Entre las personas implicadas en el caso figuran nueve ciudadanos de nacionalidad peruana, además de otros individuos cuya participación es objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que la detención provisional fue ordenada mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de las actividades ilícitas, así como la posible existencia de una red dedicada a la producción y comercialización de productos falsificados.