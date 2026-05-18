Doce países juntos en un ejercicio para defender el Canal de Panamá

Un total de 12 países aliados y 1,500 miembros de instituciones policiales participarán en el ejercicio multinacional Panamax 2026, una iniciativa destinada a defender el Canal de Panamá y fortalecer la seguridad de la región.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que este lunes inician las reuniones de planificación final para este evento, que se desarrollará del 6 de julio al 14 de agosto con Panamá como país sede.

Hasta el momento, naciones como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos han confirmado la participación de sus estamentos.