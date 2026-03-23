$!Discuten cambios en justicia penal para los menores

El anteproyecto de ley que busca reformar el régimen penal juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 14 a 12 años y endureciendo las sanciones para delitos graves, presentado por el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, ha generado debate.

La discusión se centra en si la medida es adecuada o si, por el contrario, deben priorizarse otras áreas para reducir la delincuencia juvenil.

Según el diputado, “la reforma responde al aumento de los delitos cometidos por jóvenes y al uso de menores por parte del crimen organizado”.

Barboni explicó que los menores de 10 años no tienen responsabilidad penal; de 10 a 11 años se aplicarían medidas de reeducación y reintegración social. En tanto, de 12 a 18 años, tendrían medidas cautelares en casos simples relacionados con: armas, drogas, hurtos o robos. Y detención provisional en delitos graves como: homicidio, violación, secuestro y terrorismo.

Ante lo planteado, el exministro de Seguridad, Jonattan Del Rosario, expresó su respaldo a la revisión de la edad de responsabilidad penal, pero dejó claro que esto no garantiza la reducción de la violencia juvenil.

“Por el contrario, en países donde se ha reducido la edad de responsabilidad penal, las organizaciones criminales suelen adaptarse y, en consecuencia, se fomenta un contacto aún más temprano entre los menores en riesgo social y las estructuras criminales”, puntualizó el exministro.