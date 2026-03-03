Director del Idaan: Se recupera el 95% del suministro en Chitré

Tras diez días de contingencia provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estivaná, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, confirmó que el 95% del sistema de distribución en el Chitré ha sido restablecido. El anuncio llegó a solo horas del inicio del año escolar este lunes 2 de marzo.

El operativo de recuperación cuenta con el despliegue de personal especializado trasladado desde la capital, quienes han trabajado de forma ininterrumpida en la rehabilitación técnica y desinfección de las tuberías. Según Villarreal, se espera que el servicio alcance el 100% de cobertura durante esta semana, una vez culminen los ajustes finales en la red.

La crisis, que desató fuertes protestas entre los moradores de Chitré debido a la escasez prolongada, entra ahora en su fase final de estabilización. Las cuadrillas permanecerán en el campo para garantizar que el flujo de agua sea constante y seguro para el consumo de la población y el funcionamiento de los planteles educativos.

Situación en Los Santos

La directora regional del IDAAN, Julissa de Gracia, se trasladó ayer al puente sobre el río Guararé para atender una protesta de residentes de Bella Vista, quienes denuncian llevar meses sin suministro de agua potable. De García anunció la llegada de una perforadora para nuevos pozos, gestionada con apoyo del diputado Tito Afú, y la revisión de válvulas en el tanque de 25 mil galones para estabilizar la red.