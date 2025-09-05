Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional se mudará a nuevo edificio

A partir del lunes, 8 de septiembre, la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional se muda a su nueva sede en el octavo piso del Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida” (antigua Renta 5), en Calidonia, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

Cronograma de mudanza:

Lunes 8 de septiembre Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. Departamento de Docencia. Departamento de Relaciones Públicas. Jefatura de Promoción y Prevención.

Jefatura de Planificación y Gestión.

Martes 9 de septiembre Jefatura de Seguridad, Higiene y Ergonomía.

Jefatura de Protección Radiológica.

Administración.

Miércoles 10 de septiembre Jefatura de Incapacidad Prolongada, Comisiones Médico Calificadoras.

Subdirección Nacional de Saludy Seguridad Ocupacional.

Administración.

Informaron que la atención de las Comisiones Médico Calificadoras se brindará, de forma regular, los días lunes 8, martes 9 y miércoles 10, en la actual ubicación. A partir del jueves 11 de septiembre, la atención se brindará en horario regular en la nueva ubicación.