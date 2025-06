Dino Mon rechaza declaraciones del diputado Salazar

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) Dino Mon desmintió las declaraciones del diputado Jairo Salazar, que hacen referencia a una supuesta conversación entre ambos, sobre posibles soluciones a la ley de reformas de la Caja.

Mon, a través de un comunicado, expresó que “en un contexto completamente ficticio, el diputado me atribuye opiniones sobre el debate de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social y menciona una propuesta de establecer una base salarial general de 1,200 dólares. Quiero dejar claro que jamás he sostenido dicho intercambio con el diputado, ni he expresado tales posturas”.

“Por respeto a la ciudadanía y en defensa de la transparencia del debate público, me veo en la obligación de desmentir categóricamente las afirmaciones emitidas por el diputado Jairo Salazar. Sus declaraciones hacen referencia a una supuesta conversación entre ambos, que nunca tuvo lugar”, agregó Mon.

El director destacó que “durante el extenso proceso de discusión legislativa en la Asamblea Nacional, el diputado Salazar fue precisamente uno de los pocos con quienes no tuve contacto directo, ni en la Comisión correspondiente ni en el pleno. Por tanto, sus declaraciones no solo carecen de veracidad, sino que son profundamente irresponsables, ya que distorsionan el debate sobre un tema de vital importancia para la salud, la seguridad social y el bienestar de todos los panameños”

“Reitero mi compromiso con la verdad, la institucionalidad y el diálogo serio y respetuoso que merece nuestra ciudadanía”, concluyó.