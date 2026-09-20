Detienen provisionalmente a mujer investigada por maltrato agravado a sus nietos en Pedasí

Una mujer quedó en detención provisional luego de que un Tribunal de Garantías legalizara su aprehensión y le imputara cargos por el delito de maltrato al menor agravado, en una investigación que se desarrolla en Pedasí, Los Santos.

La Procuraduría General de la Nación explicó que la mujer, familiar de un menor que falleció por suicidio, es investigada por hechos que habrían ocurrido entre el 21 de noviembre de 2025 y el 11 de septiembre de 2026 y que estarían relacionados con un presunto trato negligente hacia sus nietos.

De acuerdo con la fiscalía regional de Los Santos, la investigación comprende hechos registrados durante ese periodo en el distrito de Pedasí.

Durante la audiencia, el Tribunal de Garantías consideró que se trata de un hecho grave y de naturaleza altamente circunstancial, por lo que determinó que la detención provisional era la medida cautelar que correspondía aplicar.

La investigación continúa bajo responsabilidad de la fiscalía regional de Los Santos.