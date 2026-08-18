Detienen a tercer implicado por presunta captación de personas para enviarlas a Ucrania

El Órgano Judicial informó que decretó una medida cautelar personal de detención provisional para un hombre de 23 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de trata de personas agravada.

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Edgar Naterón Rodríguez, señaló que el imputado fue aprehendido en el aeropuerto, mediante una alerta de Interpol. Además, indicó que existen entrevistas con señalamientos directos, así como elementos relacionados con la captación de personas a través de redes sociales, y tomó en consideración la gravedad del delito imputado.

Conforme al reporte emitido “la medida cautelar fue impuesta por el juzgador luego de escuchar y analizar los argumentos de las partes intervinientes. En ese sentido, el juez determinó que la privación de libertad es necesaria, idónea y proporcional a la gravedad de los hechos y al delito imputado”.

Se detalló que previo a la imposición de la medida cautelar, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por la fiscal Elizabeth Carrión, de la Segunda Fiscalía contra el Crimen Organizado, en representación del Ministerio Público.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora técnica particular Ana María Aznarán, quien anunció un recurso de apelación contra la decisión del juez de garantías.

La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial fue programada para el próximo 4 de septiembre, a las 10:00 a.m., sala 2 en el edificio Plaza Fortuna.

Esta causa guarda relación con la captación y reclutamiento de personas para ser trasladadas a Ucrania, con el propósito de realizar servicios militares de manera forzada, mediante presuntos engaños.