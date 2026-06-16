Detienen a sospechoso de homicidio durante operativo en Pedregal

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Pedregal, como parte de la Operación Obelisco ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión está relacionada con una investigación por un hecho de homicidio ocurrido el 26 de marzo de 2026 en el sector de Nazareno, conocido como El Hueco.

Las investigaciones señalan que el detenido es presuntamente vinculado a este caso y que mantiene antecedentes por los delitos de pandillerismo y homicidio doloso.

Tras su captura, el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para el esclarecimiento del hecho, agregaron de la Policía.