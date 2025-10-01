Detienen a cuatro presuntos agresores sexuales en operativos conjuntos

Cuatro personas fueron aprehendidas y equipos tecnológicos decomisados durante una serie de acciones operativas conjuntas desarrolladas por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los operativos se llevaron a cabo en el marco de la búsqueda de presuntos agresores sexuales.

Los allanamientos y registros se efectuaron en distintos puntos de la provincia de Panamá, específicamente en los corregimientos de Betania, 24 de Diciembre, Pacora y Alcalde Díaz.

Las personas detenidas están presuntamente vinculadas a hechos de violación en perjuicio de menores. Tras su aprehensión, fueron inmediatamente puestas a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de los trámites legales y la continuación de las investigaciones.