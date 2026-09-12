Detienen a ciudadano peruano buscado por supuestos delitos sexuales

Los controles migratorios del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, activaron una alerta de seguridad durante el ingreso de un ciudadano de nacionalidad peruana, quien registraba una orden de aprehensión y conducción vigente por delitos contra la libertad e integridad sexual.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Migración informó que el sistema de verificación arrojó el requerimiento en el momento en que el pasajero pasaba por los filtros de entrada. Inmediatamente se notificó a la Dirección de Investigación Judicial mediante nota oficial, para dar continuidad a los trámites procesales correspondientes.