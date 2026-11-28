A un hombre se le decretó detención provisional de por su presunta vinculación con el robo de dinero a un ciudadano en la provincia de Coclé, luego de que supuestamente se ganara su confianza tras una transacción comercial y lo acompañara durante varias horas antes de apoderarse del efectivo.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Coclé, se logró la imputación de un individuo, procedente de la provincia de Veraguas, por los cargos por la presunta comisión del delito de robo agravado.

La medida cautelar fue decretada por un juez de garantías la tarde de este viernes 27 de noviembre, durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Aguadulce. En esa misma audiencia se declaró legal la aprehensión y dio por formulada la imputación.

Los hechos ocurrieron en julio de 2026 en la provincia de Coclé. Según la investigación, el imputado presuntamente se acercó a la víctima después de la transacción, se ganó su confianza y la acompañó durante varias horas hasta apoderarse del dinero. Desde entonces, la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio Económico reunió los elementos que permitieron identificarlo y aprehenderlo.

La detención provisional es la medida cautelar personal más severa que contempla el Código Procesal Penal. Para pedirla, la fiscalía presentó los elementos de convicción recabados y expuso los riesgos procesales del caso.

Se indicó que la investigación continúa, y el imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.