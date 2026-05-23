Detención provisional para dos personas por tentativa de homicidio contra un policía

En audiencia celebrada en el Tercer Circuito Judicial de Panamá, el Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional de dos personas vinculadas a un caso por tentativa de homicidio doloso.

La medida cautelar fue impuesta conforme al artículo 224, numeral 10, del Código Procesal Penal, por un hecho ocurrido el jueves 21 de mayo, en el que una unidad policial resultó herida con arma de fuego en el sector de calle Los Pinos, corregimiento de Veracruz, informo la Policía Nacional en un comunicado.

La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional y llevar ante las autoridades competentes a quienes infrinjan la ley.