Desvíos de ruta del Metrobús por desfile de bandas

La empresa MiBus, encargada del servicio de Metrobús (transporte masivo público de pasajeros), informó que mañana domingo 16 de noviembre, tendrá desvíos en su recorrido debido al desfile de bandas de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. entre Plaza El Lago y Parque Rach.

En redes sociales, MiBus indica que “por el cierre de vía hacia La Cabima, la ruta A096 de Metrobús operará con desvío en sentido de ida y sin paradas en el tramo en contraflujo.

Las paradas afectadas serán: Porta Norte-I, Green City-I, Villa María-I, Kiosko Aracelis-I, Nuevo Progreso-I, El Buen Camino-I, Sector 9b-I y Calle Santa Susana-I.