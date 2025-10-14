Designan nueva gobernadora de la comarca Ngäbe-Buglé

Amarilis Cáceres Andrades fue designada como nueva gobernadora de la Comarca Ngäbe-Buglé, anunciaron del Ministerio de Gobierno (MinGob).

La educadora Cáceres Andrades se desempeñó como presidenta de la Federación de Padres de Familia de la Comarca Ngäbe-Buglé de las tres regiones, hasta hace poco, cargo del cual se separó, para asumir la gobernación.

“Con este nombramiento, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el fortalecimiento del desarrollo integral de la Comarca Ngäbe-Buglé, impulsando una gestión local más cercana, participativa y respetuosa de las culturas originarias”, informaron del MinGob.

La designación del presidente de la República, José Raúl Mulino, se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33 del 13 de octubre de 2025.