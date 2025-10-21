Desfiles del 3 y 4 de noviembre se realizarán en el casco Antiguo y la Vía España

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció, este martes, 21 de octubre, las rutas para los desfiles patrios que se realizarán el 3 y 4 de noviembre, en la Presidencia de la República Casco Antiguo) y en la Vía España.

Explicaron que, la ruta 1, Presidencia de la República (Casco Antiguo) inicia en calle 3ra Parque Simón Bolívar y termina en calle 26 Ave Balboa.

Mientras que, la ruta 2, Vía España, inicia en la intersección de la Iglesia del Carmen y finaliza en la Caja de Ahorros de Vía España.

El horario de inicio de la parada patria del 3 de Noviembre, será a las 9:00 a.m. y, el 4 de noviembre, comenzará a las 8:00 a.m. Este año las delegaciones, en ambas rutas, tendrán un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes, detallaron.

La ruta 2, en esa fecha, lo recorrerán más de 45 delegaciones. La celebración patriótica del 4 de noviembre tendrá, en la ruta 1, la participación de 35 delegaciones.

Mientras que, en la ruta 2 del 4 de Noviembre, en que celebramos el Día de los Símbolos Patrios, se desplegarán 45 delegaciones entre centros educativos, bandas independientes y estamentos de seguridad.

El despliegue de las festividades patrióticas tendrá un centro de operaciones, integrado por los estamentos de seguridad como la PN, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Senan, Senafront y el SPI.

Ambas rutas estarán delimitadas con las vallas o las llamadas bicicleteras, para seguridad de las delegaciones y el público en general, así como se informó en la rueda de prensa realizada en el Anfiteatro de la Presidencia de la República.

Regulaciones

El director general de Educación, Edwin Gordon, destacó que los desfiles patrios están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, el cual crea la Comisión de los Desfiles Patrios, y regula la participación de las delegaciones y establece otras disposiciones.

El citado decreto establece que la vestimenta en el caso de las faldas no debe excederse más de 4 dedos sobre la rodilla, telas translucidas, escotes excedidos, lentes oscuros, aretes para los varones, distintivos publicitarios en las delegaciones estudiantiles.

Por otro lado, se prohíbe la participación de menores de 15 años, en bandas independientes (pueden participar de 15 años en adelante con la autorización de sus padres presentadas en las bandas independientes previamente. Aquellas delegaciones que porten sables las deben mantener en las columnas internas y sin maniobras peligrosas. La delegación de bandas independientes no podrá superar la cantidad de 250 miembros.