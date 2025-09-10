Desarticulan grupo delictivo vinculado a blanqueo de capitales en perjuicio de la DGI

A través de la operación Publicano, fueron capturadas seis personas vinculadas a delitos de peculado, blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), cuya lesión económica supera los 11 millones de dólares.

De acuerdo con la Policía Nacional (PN), “la operación se efectuó en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, donde se decomisaron documentos, equipos tecnológicos y se logró la incautación de una residencia y tres vehículos”.

“El modus operandi de este grupo, consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, favoreciendo a empresas que no cumplían con los requisitos exigidos de la ley”, indicaron de la Policía.

Los aprehendidos e indicios serán puestos a órdenes del Ministerio Público a fin de continuar con las investigaciones.