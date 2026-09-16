Desalojan a una representante por no pagar arriendo en Arraiján

La representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo, fue desalojada junto a su equipo de las instalaciones habituales de la Junta Comunal en el distrito de Arraiján, tras un lanzamiento judicial provocado por una deuda de B/.100,000.00 en concepto de alquiler con el propietario del inmueble.

A través de un comunicado oficial dirigido a los residentes, la administración local confirmó la medida y explicó que esta situación ya se había estado informando previamente a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Ante este contratiempo, la oficina de la representante aseguró que continúa trabajando activamente para evitar la interrupción de los servicios esenciales que se brindan a la comunidad. En ese sentido, la institución recalcó: “Estamos realizando todas las gestiones necesarias para garantizar que la atención a los moradores no se detenga”.

Las autoridades informaron que en los próximos días anunciarán de forma oficial la nueva ubicación temporal donde operarán, así como todos los detalles correspondientes al proceso de traslado para que la ciudadanía sepa exactamente a dónde acudir.