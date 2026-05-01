“Dengue Cero” avanza en Las Garzas

La Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud lanzaron la campaña “Dengue Cero” a través de una jornada de fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos a fin de prevenir casos en el corregimiento de Las Garzas.

A la iniciativa que se sumó el alcalde capitalino Mayer Mizrachi junto a la denominada “Mini Cuadrilla”, un grupo de personas con enanismo que laboran como obreros de la construcción, se realizó en el sector de Dos Mares, una comunidad intervenida con la construcción de aceras y veredas calles. Actualmente se registran 65 caso de dengue en la región.

Mizrachi compartió con miembros de la fundación Cadena Panamá, que mantiene un comedor en el sitio y que la Alcaldía apoya desde hace un año, para desarrollar programas de alimentación, huertos, actividades de salud y cosechas de agua.

En la gira el Alcalde también visitó los avances de la construcción de aceras, puente vehicular y un parque en el sector de Renacimiento que beneficiará a más de 30 mil personas del área.

*FUENTE: www.mupa.gob.pa