Delegación panameña viaja a El Salvador para competir en “Fuerzas Comando 2025”

Un grupo de élite panameño partió este domingo rumbo a San Salvador para representar al país en el ejercicio internacional “Fuerzas Comando 2025”, una competencia que reúne a las principales unidades especiales del continente, informó la Policía Nacional.

La delegación está conformada por ocho miembros de la Policía Nacional y dos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes fueron seleccionados tras un riguroso proceso de pruebas internas. Durante casi dos semanas, del 18 al 29 de agosto, se medirán con representantes de otros 15 países en pruebas que ponen a prueba la destreza, la resistencia y la precisión de las fuerzas especiales.

El certamen contempla nueve desafíos que suman un total de 2,400 puntos, entre ellos ejercicios de combate urbano, pistas de obstáculos, entrenamientos físicos y competencias de tiro, diseñados para evaluar el rendimiento integral de cada equipo, explicaron de la entidad.

Panamá, que el año pasado fue sede del evento, vuelve a participar en esta cita internacional que busca fortalecer la cooperación multinacional, fomentar la confianza entre naciones y elevar la capacidad operativa e interoperable de las unidades de élite en el hemisferio.