Defensoría móvil realizará jornada de atención integral en Arimae

Este miércoles, 10 de diciembre, se realizará una jornada de atención integral en la comunidad de Arimae, provincia de Darién, con el propósito de fortalecer la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, informaron de la Defensoría del Pueblo.

La actividad se desarrollará en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humano, que se conmemora a nivel mundial cada 10 de diciembre.

La jornada de atención iniciará a las 9:00 a.m., y se ofrecerán servicios en salud, educación, protección, recreación y orientación en derechos humanos, con un enfoque prioritario en la niñez, indicaron de la Defensoría.

La iniciativa es organizada por la Regional de Darién y la Dirección Nacional de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo.