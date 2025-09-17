Defensoría del Pueblo realiza inspección sorpresa en hospitales del país

La Defensoría del Pueblo llevó a cabo este miércoles una inspección sorpresa en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social, con el objetivo de verificar el acceso al derecho a la salud, en respuesta a quejas de los usuarios por la falta de atención médica oportuna, infraestructura inadecuada y déficit de especialistas.

Durante el recorrido, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, señaló que “en todas las provincias estamos verificando los puntos más importantes sobre quejas que hemos recibido de los pacientes y que han sido públicas”. Agregó que “la inspección de hoy, históricamente lo ha hecho la Defensoría del Pueblo durante 28 años en pro de la salud de todos los panameños y panameñas”.

La jornada incluyó alrededor de 27 hospitales en todo el país, entre los que destacan el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid en Transístmica, Hospital del Niño, Nicolás Solano en Panamá Oeste, Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño de Ciudad de la Salud, Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Este, Aquilino Tejeira en Penonomé, Gustavo Nelson Collado en Herrera, Luis “Chicho” Fábrega en Veraguas y Rafael Hernández en Chiriquí.

Durante la inspección, 50 oficiales de derechos humanos recolectaron testimonios y evidencias para documentar el informe defensorial, que incluirá recomendaciones para garantizar el acceso al derecho a la salud, a la vida y a un trato digno.