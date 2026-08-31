Defensoría del Pueblo evalúa condiciones de salud, infraestructura y hacinamiento en cárceles del país

Personal de la Defensoría del Pueblo realizó recientemente una gira de inspección en centros penitenciarios y de cumplimiento ubicados en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Colón, con el propósito de verificar las condiciones de las personas privadas de libertad y de los adolescentes bajo custodia estatal, así como de identificar posibles vulneraciones de derechos y gestionar respuestas oportunas por parte de las autoridades competentes.

A través de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad y de las Defensorías Regionales, el equipo técnico evaluó la atención médica, el suministro de medicamentos, la alimentación, el acceso a agua potable, las condiciones de higiene, la infraestructura, el hacinamiento, los programas de resocialización y los procesos de clasificación de la población penitenciaria.

Durante las jornadas, la entidad coordinó acciones con el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), la Policía Nacional, la Defensa Pública, el Órgano Judicial, los gobiernos locales y las directivas de cada centro.

Como parte del recorrido, se dio seguimiento riguroso a los casos de tuberculosis y otras enfermedades, al igual que a la calidad de la alimentación que recibe la población privada de libertad.