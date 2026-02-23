Defensoría del Pueblo abre investigación y admite queja contra la Senniaf por separación de un menor de su madre

La Defensoría del Pueblo informó que inició una investigación administrativa tras conocerse el caso de Angelly Oviedo, madre de cuatro hijos, quien denuncia que no ha visto a su hijo menor de dos años y nueve meses desde noviembre de 2024 y que desconoce su paradero desde que fue separado de su núcleo materno en julio del mismo año.

A raíz de las publicaciones que expusieron presuntas irregularidades en la orientación que recibió Oviedo en la sede regional de La Chorrera, la institución confirmó que el 19 de febrero admitió la queja No. 250-2026 contra la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con el objetivo de investigar lo denunciado “enfocados en velar por el interés superior de la persona menor de edad”, tal como establece la Ley 285 de 2022.

La apertura del expediente se produjo luego que el caso fuese expuesto en redes sociales por la periodista Sareis Pineda Troch, quien acompañó a la madre en su búsqueda de respuestas hasta el Senniaf.