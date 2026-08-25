Defensa del exalcalde Lee califica de ilegal traslado a Coiba

El equipo de defensa del exalcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, cuestiona el posible traslado de su cliente a la isla de Coiba y pide verificar si la medida cumple con las normas penitenciarias.

“Nosotros venimos a verificar si, en efecto, la junta técnica de aquí del centro penitenciario ha cumplido con las normas que se establecen para este tipo de actividades, como la de ese traslado que se ha dado, que para mí es totalmente ilegal en estos momentos”, dijo el abogado Marcos Valdés en entrevista a TVN.

Agregó que “nuestro representado se encuentra cumpliendo una medida cautelar de detención provisional en este momento. No ha sido condenado y este delito no amerita un traslado a Coiba”.

En tanto, el abogado Miguel Ángel Rodríguez informó, a través de su cuenta de X, que presentó un hábeas corpus correctivo, promovido también por una de las hijas de Lee, ante la información de que sería trasladado a Coiba.

El jurista añadió que “Rolando Alexis Lee no es una persona peligrosa. Está sometido a detención provisional por una investigación relacionada con un presunto delito de peculado, no por un delito violento ni por hechos que permitan tratarlo como una amenaza para la seguridad penitenciaria”.

De manera extraoficial, también trascendió que el representante Javier Lynch habría sido trasladado a Coiba, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.