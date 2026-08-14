Decretan detención provisional para otro implicado en la red de reclutamiento para la guerra entre Rusia y Ucrania

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, decretó la medida cautelar personal de detención provisional para un ciudadano de 63 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas, vinculado al presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para ser incorporados al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El juzgador determinó que la privación de libertad resulta necesaria, idónea y proporcional a la gravedad del hecho punible. Asimismo, fundamentó su decisión en la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga, la posible destrucción o afectación de elementos probatorios, el riesgo para la comunidad y la amenaza a la integridad de las víctimas.

Previo a la imposición de la medida cautelar, el Tribunal de Garantías declaró legal la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación, sustentada por la fiscal Elizabeth Carrión en representación del Ministerio Público. Por su parte, la defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado particular Arnulfo Vargas.

Según las sumarias del expediente, a los aspirantes se les prometían retribuciones económicas de entre 3,000 y 6,000 dólares mensuales, montos superiores a los 6,000 dólares en caso de ser asignados a misiones de combate y un seguro de vida de hasta 400, 000 dólares para sus familiares en caso de fallecimiento. Las investigaciones señalan que el imputado citaba a los reclutados en las inmediaciones de la Iglesia del Carmen, desde donde eran trasladados hacia la Autoridad de Pasaportes y, posteriormente, a una residencia conocida como “La Mansión”, ubicada en el corregimiento de Bella Vista.