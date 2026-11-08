Decomisaron 515 paquetes en Ernesto Córdoba Campos, pero solo 15 contenían droga

El análisis pericial de 515 paquetes decomisados en un vehículo tipo panel en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos determinó que solo 15 contenían sustancias ilícitas, mientras que en los otros 500 no se detectaron drogas, informó el Ministerio Público.

Conforme al reporte oficial, por este caso dos personas fueron aprehendidas durante una diligencia de allanamiento y registro realizada al vehículo, donde inicialmente se ubicó la presunta sustancia ilícita.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Policía Nacional, lleva adelante las investigaciones. Ambas personas serán presentadas ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos por delitos relacionados con drogas y la aplicación de medidas cautelares.

Los resultados corresponden al informe pericial del Laboratorio de Sustancias Controladas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).