Decomisan 178 piezas de madera de almendro ilegal en Bocas del Toro

Un total de 178 piezas de madera aserrada de almendro, sin marcas, numeración ni documentación que permitiera identificar su origen legal, fueron encontradas por personal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) a un costado de la vía hacia la comunidad de La Gloria, en la provincia de Bocas del Toro. El hallazgo se produjo durante un operativo de fiscalización de la Dirección Regional de MiAMBIENTE, como parte de las acciones de vigilancia para combatir el transporte y aprovechamiento ilegal de recursos forestales, informaron las autoridades.

Durante la inspección, los técnicos contabilizaron las 178 piezas, con un volumen aproximado de 3.60 metros cúbicos. Ninguna presentaba marcas o códigos que permitieran vincularla con un permiso forestal de aprovechamiento o movilización, requisito indispensable para acreditar la legalidad del producto. Ante estas evidencias, las autoridades presumen una posible infracción a la normativa forestal vigente e iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de la madera y establecer las responsabilidades del caso.

La madera corresponde a almendro de montaña (Dipteryx oleifera / Dipteryx panamensis), una especie cuyo aprovechamiento está prohibido en Panamá. “La legislación nacional no contempla la emisión de permisos para su tala o extraction, ya sea con fines comerciales o particulares”, recordó la entidad. La especie también figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), mecanismo que regula su comercio para evitar que llegue a encontrarse en peligro de extinción.

Además, MiAmbiente reiteró que se mantiene vigente la suspensión por cinco años de los permisos de aprovechamiento en bosques naturales, establecida mediante la Resolución N.° DM-0587-2024, sustentada en la Ley 1 de 1994.