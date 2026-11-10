Alcalde de Los Santos pide acelerar la atención a damnificados del terremoto

A poco más de un mes del terremoto del 9 de octubre, el alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, pidió reforzar la presencia de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para evaluar las viviendas afectadas y ofrecer respuestas a las familias que todavía no saben cómo reconstruir sus hogares.

Durante los actos del 10 de noviembre, en conmemoración de los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, Montenegro señaló que, aunque se han dado avances, todavía hay incertidumbre entre los residentes afectados.

”Solicitamos el apoyo a ingresar todavía más idóneos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para que hagan un barrido, pero de respuesta”, expresó.

El alcalde indicó que la reconstrucción requiere coordinación entre el Gobierno Central y las autoridades locales, y pidió que las diferencias políticas no interfieran en la atención de las comunidades.

”El pueblo no mira banderas políticas, no ve discursos muchas veces, muchas veces lo que necesita el pueblo es respuesta”, manifestó.

Montenegro también aprovechó el acto para solicitar a la Asamblea Nacional y a los gremios municipales que impulsen una actualización de la Ley 37 de 2009, que regula la descentralización. Según explicó, la normativa necesita cambios porque, a su juicio, distribuye más recursos a municipios que ya cuentan con mayores ingresos, mientras que los del interior necesitan más herramientas para atender a sus comunidades.

El alcalde reconoció que el presidente José Raúl Mulino destinó más de B/.180 millones para la descentralización en los municipios, pero insistió en que se requiere revisar la legislación para mejorar la distribución de los recursos.

En su intervención, Montenegro también llamó a trabajar de manera conjunta durante los dos años y cinco meses que restan del actual periodo de gobierno y de su administración municipal, con el objetivo de atender las necesidades de la población afectada por el sismo.