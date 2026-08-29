Decomisan 150 paquetes de presunta droga ocultos en un camión en María Chiquita

Un cargamento de 150 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita fue decomisado durante una operación realizada en el sector de María Chiquita, corregimiento de Portobelo, provincia de Colón.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional, la acción se desarrolló mediante un registro y allanamiento a un camión que presentaba una estructura alterada. Durante la inspección, las unidades detectaron los paquetes en el interior del vehículo.

En el operativo fue capturada una persona de 42 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

Tanto el camión como los paquetes fueron puestos bajo custodia de las autoridades.