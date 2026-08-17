Declaran alerta amarilla en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró este lunes, a partir de las 3:00 p.m., alerta amarilla para sectores de la provincia de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la comarca Naso Tjër Di, debido a las condiciones hidrometeorológicas.

La entidad informó, con base en los análisis técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que se mantiene un escenario favorable para lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En la provincia de Bocas del Toro, la alerta amarilla comprende los distritos de Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande y Bocas del Toro. En la comarca Ngäbe-Buglé, incluye la región Ño Kribo, específicamente Kusapín, Kankintú y Jirondai. También se mantiene bajo esta alerta la comarca Naso Tjër Di.

Para el resto del territorio nacional, SINAPROC declaró alerta verde, ante la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y otros eventos asociados.

De acuerdo con el IMHPA, las condiciones meteorológicas podrían provocar incrementos rápidos en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables, deslizamientos de tierra y otras afectaciones.

La situación es de especial atención en Bocas del Toro, donde persiste una alta saturación de los suelos. Además, SINAPROC reportó un incremento en el nivel del río Sixaola, mientras que el río Changuinola también presenta aumento en sus niveles, con posibilidad de desbordamientos en sectores bajos y próximos a sus áreas de influencia.

El pronóstico del IMHPA para el período comprendido entre el 17 y el 22 de agosto contempla una primera fase de mayor inestabilidad entre este lunes y el miércoles 19, asociada al paso de una onda tropical.

Ante este escenario, SINAPROC solicitó mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, reforzar sus capacidades operativas y mantener personal disponible para responder ante posibles emergencias.